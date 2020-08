Polizei Bielefeld

POL-BI: Räuber gehen leer aus

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Innenstadt-

Freitagnacht, 31.07.2020, versuchten zwei Männer einer Bielefelderin an der U-Bahn Haltestelle Wittekindstraße, an der Jöllenbecker Straße, die Handtasche zu entreißen. Dem Opfer gelang die Flucht.

Eine 24-jährige Bielefelderin saß gegen 22:30 Uhr mit dem Handy in der Hand auf einer Bank des Gleises der U-Bahn Haltestelle Wittekindstraße Richtung Jahnplatz. Sie trug Kopfhörer und ihre Handtasche mit dem Riemen über der Schulter.

Plötzlich griffen sie zwei Männer an und einer zog an den Griffen ihrer Handtasche. Die Bielefelderin erhielt einen Schlag gegen den Oberkörper, so dass sie zu Boden stürzte und ihr das Handy aus der Hand fiel. Einer der Täter hob das Handy auf und warf es wenig später wieder weg. Der Begleiter riss weiter an der Handtasche. Als der Räuber einem kurzen Moment die Handtasche los ließ, sprang das Opfer auf und rannte in Richtung Ausgang davon. Das Duo nahm die Verfolgung auf. Die 24-Jährige lief in Richtung Kurze Straße und rief lauf um Hilfe. Daraufhin flüchteten die Täter über die Jöllenbecker Straße in Richtung Innenstadt. Das vom Täter weggeworfene Handy erhielt das Opfer zurück. Sie erlitt durch den Überfall leichte Verletzungen.

Sie beschrieb einen Täter als ungefähr 20 Jahre alt, circa 170 cm groß, schlank, mit einem kantigen Gesicht, dunkelblonden Haaren und bekleidet mit weißem "oversize" T-Shirt und kurzer beige Hose. Der Zweite war ungefähr 20 Jahre alt, etwas kleiner, schlank, mit hellblonde Haare, bekleidet mit schwarzem Oberteil und langer blauen Hose.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

