POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Sachbeschädigung an Auto - Polizei sucht Zeugen

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntag wurde gegen 01:15 Uhr ein Auto in der Zentgrafenstraße beschädigt. Bislang unbekannte Täter zerstörten beide Außenspiegel des PKWs und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an das Polizeirevier Weinheim, unter der Telefonnummer 06201-10030, zu wenden.

