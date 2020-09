Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Einbruch in Büroräume - Zeugen gesucht

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag kam es gegen 00:30 Uhr zu einem versuchten Einbruch in der Hohenhardter Straße im Ortsteil Schatthausen. Bislang unbekannte Täter hebelten ein Fenster auf und lösten so die Alarmanlage des Gebäudes aus. Aufgrund dessen flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Ob etwas entwendet wurde ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-57090, zu melden.

