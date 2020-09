Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Büroräume - Polizei sucht Zeugen

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eingebrochen wurde zwischen Donnerstag, 23:30 Uhr, und Freitag, 05:45 Uhr, in die Büroräume eines Hotels in der Hamburger Straße. Bislang unbekannte Täter drangen durch zwei Terrassentüren in die Büroräume ein und entwendeten zwei Geldkassetten. Wie hoch der Diebstahl- und Sachschaden ist, ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Leimen unter der Telefonnummer, 06224-17490, oder an das Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer, 06222-57090, zu melden.

