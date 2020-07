Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Randale im Freibad - Polizei bittet um Hinweise ++

Rotenburg (ots)

Randale im Freibad - Polizei bittet um Hinweise

Sottrum. In der Nacht zum Freitag haben unbekannte "Badegäste" dem Sottrumer Freibad an der Straße Am Bullenworth einen ärgerlichen Besuch abgestattet. Mehr als übermütig versenkten sie drei 60 Kilogramm schwere Holzbänke, fünf Kunststoffbänke und eine Altpapiertonne im Schwimmerbecken. Drei der Kunststoffbänke wurden beschädigt. In das Nichtschwimmerbecken warfen sie vier weitere Holzbänke. Neben dem Sprungturm wurde eine Glasflasche zerschlagen. Wegen der Schäden mussten das Wasser der Becken abgelassen werden. Die Polizei Sottrum bittet unter Telefon 04264/ 83646-0 um Hinweise zur Ermittlung der Randalierer.

