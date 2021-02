Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mülltonnen in Brand gesetzt/ Puppe "ausgezogen"/ Packstation aufgebrochen/ Kellereinbruch misslungen

Menden (ots)

Die Feuerwehr löschte am Freitag kurz vor 23 Uhr an der Windthorststraße einen Mülltonnen-Brand. Der Wertstoffbehälter brannte komplett ab. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung gegen Unbekannt.

Am Samstagabend wurde ein 52-jähriger Mendener dabei erwischt, wie er einer Schaufenster-Puppe die Kleidung klaute. Die Puppe steht zu Werbezwecken im Carport einer Firma an der Mendener Straße. Am Samstag um 19.40 Uhr sah der Firmeninhaber auf seiner Webcam, wie ein Unbekannter der Puppe die Mütze vom Kopf klaute. Er ging raus, stellte den Dieb zur Rede und rief die Polizei. Er habe sich nichts dabei gedacht, erklärte der Erwischte, ein 52-Jähriger, der Polizei. Bei seiner Durchsuchung kam auch noch eine Strickjacke zu Tage, die er der Puppe bereits vorher ausgezogen hatte. Die Polizei schrieb eine Anzeige wegen Diebstahls.

In der Nacht zum Freitag haben sich Unbekannte an einer Packstation am Stuckenacker zu schaffen gemacht. Sie versuchten insgesamt elf Fächer zu öffnen. In einem Fall gelang der Einbruch. Ob der Dieb Beute gemacht hat oder leer ausging, stand am Wochenende noch nicht fest.

In der Zeit vom 27.01 bis zum 29.01. versuchten bislang unbekannte Einbrecher, die Kellertür eines Hauses in der Breddde aufzuhebeln. Dieser Versuch schlug fehl und die Täter hinterließen Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen im Bereich Bösperde nimmt die Polizei in Menden entgegen.

Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell