Polizei Braunschweig

POL-BS: Polizei stoppt Autodieb schon kurz nach der Tat

BraunschweigBraunschweig (ots)

Braunschweig / Lehre / Abfahrt BS-Ost / Abbesbüttel, 18.11.2020, 03.40 Uhr

Eine Streife der Autobahnpolizei Braunschweig wollte einen BMW kontrollieren. Der Fahrer hatte den Wagen jedoch kurz zuvor gestohlen und flüchtete. Nach kurzer Fahrt verunfallte er an der Autobahnabfahrt Braunschweig-Ost.

Eine zivile Funkstreifenbesatzung wollte einen BMW X5 an der Anschlussstelle Braunschweig-Flughafen anhalten und kontrollieren. Zunächst folgte der Fahrer den Anweisungen der Polizeibeamten, beschleunigte dann aber stark. Mit bis zu 240 km/h floh das Fahrzeug in Richtung Berlin.

Die Beamten forderten Verstärkung an und folgten dem Fahrzeug. Der Flüchtende versuchte, die Autobahn an der Abfahrt Braunschweig-Ost zu verlassen. Vermutlich aufgrund der viel zu hohen Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und rutschte ca. 150 Meter über eine Grünfläche neben der Abfahrt. Hier kam er an einem Zaun zum Stehen.

Eine Funkstreifenbesatzung konnte noch sehen, wie der Fahrer in eine naheliegende Grünanlage rannte. Mit einer Vielzahl von Polizeibeamten wurde der Bereich sofort umstellt.

Trotz des Einsatzes von Signalmunition zum Ausleuchten des Geländes und einer Absuche mit dem Polizeihubschrauber konnte der Dieb bis jetzt nicht gestellt werden.

Der BMW wurde kurz vor der Kontrolle in Abbesbüttel gestohlen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell