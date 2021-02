Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 14-Jähriger überfallen

Pkw-Brand

Taschendieb

Lüdenscheid (ots)

Am Samstagmorgen geriet an der Golsbecker Straße ein Pkw in Brand. Gegen 10.50 Uhr startete der Besitzer den Motor. Sofort stieg Qualm auf und ein Feuer breitete sich unter der Motorhaube aus. Der Fahrer stieg rasch wieder aus und alarmierte die Feuerwehr.

Einem stark alkoholisierten 14-Jährigen wurden am Samstag gegen 20 Uhr auf einem Parkplatz an der Ecke Lessingstraße/Ruth-Tannenzapf-Weg Handy und Geld geraubt. Der Jugendliche gab an, ein Unbekannter habe ihm von hinten den Mund zugehalten und eine weitere Person ihm Mobiltelefon und Bargeld aus der Umhängetasche entwendet. Die Polizei nahm das Opfer mit und übergab ihn einem Erziehungsberechtigten. Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ. Die Täter sollen beide etwa 1,75 Meter groß sein und lockige Haare haben, die seitlich rasiert sind.

Ein 65-jähriger Lüdenscheider wurde am Samstag beim Einkaufen in einem Discounter an der Bromberger Straße bestohlen. Zwischen 10.30 und 11.15 Uhr war er dort einkaufen. An der Kasse stellte er fest, dass sein Portemonnaie nicht mehr in der Hosentasche steckte. Er meldete sich daraufhin bei der Polizei und erstattete Anzeige. Die Polizei warnt weiterhin vor Taschendieben. Die tummeln sich statt in großstädtischen Einkaufszonen coronabedingt derzeit öfter in Discountern ländlicher Regionen. Deshalb sollten Wertsachen dicht am Körper, in Innentaschen von Jacken und Mänteln, getragen werden. Die Täter gehen so professionell war, dass ihre Opfer den Diebstahl fast immer erst bemerken, wenn sie mit leeren Taschen an der Kasse stehen und ihre Ware zahlen wollen.

