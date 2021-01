Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Scheiben an Schule beschädigt.

LippeLippe (ots)

Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von Samstag auf Sonntag insgesamt 14 Rauchglasscheiben des Gymnasiums in der Ravensberger Straße. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an das Kriminalkommissariat 5 unter der Telefonnummer 05222 98180.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell