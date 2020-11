Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Unbekannte Täter brechen in Auto ein - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-NeckarstadtMannheim-Neckarstadt (ots)

Unbekannte Täter schlugen die hintere Seitenscheibe der Fahrerseite eines BMWs auf bislang unbekannte Weise ein und entwendeten zwei Flaschen Parfum, eine Jacke mit Camouflage-Muster sowie ein markentypisches Emblem von der Felge. Das Fahrzeug war am Montagabend gegen 19 Uhr in der Bürgermeister-Fuchs-Straße in Höhe des Cafe Bonus abgestellt worden. Der Besitzer bemerkte den Diebstahl am Dienstagmorgen gegen 4.30 Uhr. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1400 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder Personen, die ebenfalls auf diese Weise bestohlen wurden, melden sich bitte beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Telefon 0621-3301-0.

