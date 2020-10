Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (B31, Hüfingen) Gegen Verkehrszeichen geprallt

B31, Hüfingen (ots)

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am gestrigen Sonntag nach einem Verkehrsunfall auf der Auffahrt zur B27 in Richtung Donaueschingen. Ein 30-Jähriger wollte kurz nach 17 Uhr mit seinem Renault auf Höhe Hüfingen von der B31 nach rechts in Richtung B27 abbiegen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er auf regennasser Straße in der Rechtskurve der Auffahrt nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Dieses wurde aus seiner Verankerung gerissen und verbogen. Der Renault wurde an der linken Vorderachse beschädigt und musste abgeschleppt werden. Da er zudem Öl verlor, war die Freiwillige Feuerwehr Hüfingen im Einsatz, um die Fahrbahn abzustreuen. Der entstandene Schaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

