Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern-Horgen) Trunkenheitsfahrt

Konstanz (ots)

Am Samstag gegen 14:00 Uhr fiel einem Zeugen ein 41-jähriger Fahrzeuglenker durch dessen auffällige Fahrweise auf. Da der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt bestand verständigte der Zeuge die Polizei und verfolgte das Fahrzeug bis nach Horgen. Bis zum Eintreffen der Polizei hatte der 41-jährige Mann sein Fahrzeug bereits vor seinem Wohnort abgestellt und hatte sich in seine Wohnung begeben. Trotz mehrfacher Aufforderung war der Mann nicht dazu bereit der Polizei die Wohnungstüre zu öffnen. Da sich in der Wohnung ein Hund befand und der Mann berechtigt über mehrere Langwaffen verfügte, wurden weitere Polizeikräfte vor Ort entsandt. Erst nach der Einholung einer Anordnung zur Wohnungsdurchsuchung und durch gutes Zureden konnte der Mann nach etwa 30 Minuten zum Verlassen seiner Wohnung überredet werden. Der deutlich alkoholisierte Mann verweigerte die Durchführung eines freiwilligen Atemalkoholtests weswegen eine angeordnete Blutprobe erhoben werden musste. Vor der Helios Klinik unternahm der Mann noch einen kurzen Fluchtversuch. Schlussendlich konnte die Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein des Mannes sichergestellt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz

Führungs- u. Lagezentrum

Thomas Pecher, KHK

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell