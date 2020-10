Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Tuttlingen - Verkehrsunfall mit Unfallflucht (Zeugensuche)

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubten Entfernen vom Unfallort kam es am Freitag, 09.10.2020 gegen 06:55 Uhr auf der K5918 von Talheim in Richtung Durchhausen. Etwa 200 Meter vor der Abzweigung zur L432 wurde ein 15-jähriger Pedelec-Fahrer trotz Gegenverkehr von einem PKW überholt. Der überholende PKW streifte den Lenker des 15-Jährigen so dass dieser zu Fall kam. Der PKW-Fahrer hielt kurz an und erkundigte sich, ob der 15-Jährige einen Rettungswagen benötige. Als dieser das im Schockzustand verneinte, setzte er seine Fahrt fort. Der 15-Jährige wurde durch den Unfall auch dank eines getragenen Schutzhelms nur leicht verletzt. Bei dem unfallverursachenden PKW soll es sich um einen dunkelblauen Seat mit dem Teilkennzeichen VS-RV 1xx handeln. Beim unfallflüchtigen Fahrer handelte es sich um einen 20-22 Jahre alten Mann, 175-180 cm groß, dunkle kurze Haare, schlank, bekleidet mit einem grau-roten Jogginganzug. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Unfallverursacher machen können werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen (Tel. 07424-93180) zu melden.

