Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Konstanz - Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten

Konstanz (ots)

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Samstag, 10.10.2020 gegen 01:00 Uhr auf der Europastraße in Konstanz. Ein von der Europabrücke kommender 39-jähriger Motorradfahrer wollte nach links in die Grenzbachstraße abbiegen und übersah hierbei einen auf der Gegenfahrbahn in Richtung Europabrücke fahrenden PKW eines 29-Jährigen. Es kam zur Kollision bei der der Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der PKW-Fahrer wurde durch die ausgelösten Airbags leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro.

