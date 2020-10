Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gosheim) Einbruch in Firma (09.10.2020)

Gosheim (ots)

Über ein Fenster hat sich ein unbekannter Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Zutritt zu einem Büroraum einer Firma in der Daimlerstraße verschafft. Anschließend durchwühlte der Unbekannte Schubladen und Schränke und entwendete Bargeld in Höhe von knapp 500 Euro sowie eine Bankchipkarte. Der Sachschaden am Fenster wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Wehingen (Tel. 07426/91366-0) entgegen.

