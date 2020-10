Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hohenfels, Lkrs KN) Beim Ausweichen gegen einen Baum geprallt - Zeugenaufruf (09.10.2020)

Hohenfels (ots)

Schwer ist ein 16-jähriger Motorradfahrer am Freitagmorgen gegen 06.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der L 194 verletzt worden. Der Zweiradfahrer fuhr die Landesstraße von Kalkhofen kommend in Richtung Mahlspüren im Tal und bemerkte kurz nach einem Holzhandel einen weißen VW Passat, der von einem Anwesen rückwärts auf die Landesstraße fuhr. Ob der unbekannte Passat-Fahrer dort ausparkte oder wenden wollte, konnte der Jugendliche nicht sagen. Um eine Kollision mit dem Auto zu vermeiden fuhr der 16-Jährige nach links auf den dortigen landwirtschaftlichen Weg. Im Laufe der Ausweichbewegung prallte er gegen einen dort stehenden Baum und wurde auf den Boden geschleudert. Der Passatfahrer fuhr weiter, ohne sich um den verunfallten Jugendlichen zu kümmern. Während des Unfalls soll sich nach Angaben des 16-Jährigen ein bislang unbekanntes Auto in Fahrtrichtung Kalkhofen genähert haben. Die Polizei bittet Personen, die sachdienliche Angaben zu dem VW-Passat oder dessen Fahrer machen können, sich beim Polizeirevier Stockach, Tel. 07733 9960-0, zu melden. Besonders der Autofahrer, der sich möglicherweise der Unfallstelle genähert hat, möge sich bitte mit dem Polizeirevier In Verbindung setzen.

