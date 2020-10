Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen, Lkrs. KN) Rollerfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle (08.10.2020)

Mühlhausen-Ehingen (ots)

Einer Polizeikontrolle entziehen wollte sich ein 14-jähriger Motorroller-Fahrer am Donnerstag gegen 13.30 Uhr in Mühlhausen. Der Rollerfahrer, der mit seinem 13-jährigen Sozius, der keinen Helm trug, in der Von-Rost-Straße unterwegs war, flüchtete bei Erkennen des Streifenwagens in die Weidenstraße, weiter in den weiterführenden Feldweg und schließlich über ein Wiesengrundstück. Jegliche Anhalteversuche der Polizei missachtete der jugendliche Fahrer. Schließlich überholte der Streifenwagen den Rollerfahrer, der aufgrund des unwegsamen Geländes seitlich gegen das Polizeiauto fuhr. Die beiden Jugendlichen kamen daraufhin zu Fall, blieben jedoch unverletzt. Der Fahrer flüchtete zu Fuß in Richtung Mühlhausen, konnte jedoch später ermittelt werden. Der 14-jährige Jugendliche wird nun u.a. wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz angezeigt, da kein Versicherungskennzeichen an dem Motorroller angebracht war. Der Sozius wurde einem Familienmitglied übergeben.

