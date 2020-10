Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen, Lkrs. TUT) Vorfahrt missachtet (08.10.2020)

Aldingen (ots)

Eine schwer verletzte und zwei leicht verletzte Personen sowie Sachschaden von rund 40.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Donnerstagabend gegen 20 Uhr auf der B14. Ein aus Richtung Rottweil kommender 43-jähriger Fahrer eines Daimler-Benz Vito wollte in die L 434 abbiegen, missachtete hierbei den Vorrang eines entgegenkommenden 28-jährigen Mannes und kollidierte mit dessen Ford Focus. Zuvor hatte der Ford-Fahrer laut Zeugenaussagen unmittelbar vor dem Einmündungsbereich stark beschleunigt, da die dortige Ampel auf Gelblicht gewechselt hatte. Auf Grund der Kollisionsgeschwindigkeit wurden beide Fahrzeuge seitlich abgewiesen und kamen in entgegengesetzter Fahrtrichtung zum Stillstand. Der Focus prallte zudem mit dem Heck gegen den massiven Betonblock der Ampel. Die beiden Autofahrer wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der schwerverletzte 26-jährige Mitfahrer im Focus wurde nach notärztlicher Versorgung ebenfalls zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge, an denen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden entstand, mussten von Abschleppdiensten abtransportiert werden.

