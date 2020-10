Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Polizei kontrolliert Maskenpflicht in vier Landkreisen

Konstanz (ots)

Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Konstanz und Beschäftigte der kommunalen Ordnungsämter der Städte und Gemeinden der Landkreise Rottweil, Schwarzwald-Baar, Tuttlingen und Konstanz überprüften am Donnerstag insgesamt 5392 Personen. Bei den hauptsächlich im öffentlichen und touristischen Nahverkehr durchgeführten Kontrollen gab es 159 Verstöße. In 79 Fällen musste ein Bußgeldverfahren eingeleitet werden. In den Landkreisen Rottweil und Tuttlingen wurden 477 Personen kontrolliert und 79 Verstöße festgestellt. In Villingen-Schwenningen wurden über 1687 Personen einer Kontrolle unterzogen und 80 Verstöße registriert. Davon wurden 59 der Bußgeldstelle angezeigt. Im Kreis Konstanz bilanzierten die Kontrolleure 3228 in Augenschein genommene Personen. 23 von ihnen müssen mit einer Anzeige rechnen.

Aufgrund der aktuell steigenden Zahlen appelliert die Polizei an die Bürgerinnen und Bürger, weiterhin die Hygiene- und Abstandsvorschriften zu beachten. Bei den Kontrollen ist aufgefallen, dass vielen Personen nicht bekannt war, dass die vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung nicht nur in Fahrzeugen des öffentlichen Personennahverkehrs, sondern auch an Bahn- und Bushaltestellen und in Bahnhofsgebäuden zu tragen ist. Die Schwerpunktkontrollen werden auch zukünftig durchgeführt.

