Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Singen - Verkehrsunfallflucht (Zeugensuche)

Singen (ots)

Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt wurde am Freitag, 09.10.2020 ein im Zeitraum von 13:30 bis 14:30 Uhr am Heidenbühl Höhe Haus Nummer 34 in Singen abgestellter roter Alfa Romeo. Das geparkte Fahrzeug wurde an der hinteren linken Ecke beschädigt. Hinweise auf einen Verursacher liegen nicht vor. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verursacher oder dem Unfallgeschehen machen können werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen zu melden (Tel. 07731-8880).

