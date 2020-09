Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pkw auf der Alteck nach Unfall flüchtig - Zeugen gesucht

Neuwied (ots)

Am Dienstag Nachmittag zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr befuhr ein Kraftfahrzeug (Pkw oder kleiner Lkw) die L 258 im Bereich der Alteck in Richtung Anhausen. Ungefähr einen Kilometer nach der Gaststätte "Haus am Pilz" kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei muss dass Fahrzeug im vorderen Bereich stark beschädigt worden sein. Außerdem verlor das Fahrzeug größere Mengen an Kraftstoff und/oder Schmiermittel. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer samt Kfz von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Neuwied zu melden.

