Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Trunkenheit im Straßenverkehr

Erpel (ots)

Am 31.08.2020, gegen 18:30 Uhr, meldete eine Verkehrsteilnehmerin der Polizeiinspektion in Linz, sie befinde sich auf der B 42, aus Richtung Bad Honnef kommend in Fahrtrichtung Linz. Vor ihr fahre ein Pkw, welcher in deutlichen Schlangenlinien geführt werde. Der verdächtige Pkw konnte in der Ortslage Erpel aufgenommen und im Anschluss angehalten werden. Die Angaben der Zeugin bestätigten sich, die 57-jährige Fahrzeugführerin aus der Verbandsgemeinde Linz stand erheblich unter Alkoholeinwirkung. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt.

