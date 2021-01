Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Stemmen. Unfall auf glatter Fahrbahn.

LippeLippe (ots)

Gegen 18:55 Uhr am Sonntagabend geriet ein 20-jähriger Kalletaler auf glatter Fahrbahn mit seinem Wagen ins Schleudern und fuhr frontal in einen wartenden PKW. Der Fahrer war aus Richtung Erder kommend auf der Weserstraße unterwegs, als er die Kontrolle über seinen schwarzen Audi verlor. Das Fahrzeug kam nach links von der eigenen Fahrspur ab und prallte frontal in einen stehenden VW, in dem ein 26-jähriger Kalletaler den entgegenkommenden Verkehr abwarten wollte, um in eine Grundstückseinfahrt zu fahren. Beide Männer wurden leicht verletzt und in ein Klinikum gebracht. Die Fahrzeuge erlitten Totalschaden, der Sachschaden liegt bei rund 7000 Euro. Die Wagen wurden abgeschleppt.

