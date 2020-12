Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Brände; Sachbeschädigungen; Einbruch

ReutlingenReutlingen (ots)

Adventsgesteck in Brand geraten

Ein in Brand geratenes Adventsgesteck in einem Alten- und Pflegeheim hat am Montagmorgen für einen Großeinsatz der Rettungskräfte in der Gutenbergstraße gesorgt. Gegen sieben Uhr bemerkte eine Zeugin das Feuer in den Zimmern eines Bewohners im ersten Obergeschoss und verständigte die Feuerwehr. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung der Flammen auf weitere Räume verhindert werden. Durch den Brand wurden lediglich Einrichtungsgegenstände im Wohnzimmer des Seniors beschädigt. Der Mann wurde von der Feuerwehr aus dem Gebäude gebracht und im Anschluss dem Rettungsdienst übergeben. Er musste mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in eine Klinik eingeliefert werden. Brandursächlich dürfte eine vergessene Kerze auf dem Adventsgesteck gewesen sein. Die Wohnung ist bis auf Weiteres unbewohnbar. Über die Schadenshöhe liegen noch keine Erkenntnisse vor. Während der Löschmaßnahmen musste die Gutenbergstraße bis 7.45 Uhr für den Verkehr gesperrt werden. (ms)

Pfullingen / Eningen (RT): Bushaltestellen beschädigt (Zeugenaufruf)

Im Laufe der vergangenen Tage sind in Pfullingen und Eningen, wie bislang bekannt, gleich drei Omnibushaltestellen mutwillig beschädigt worden. Am Sonntagvormittag, gegen 11.20 Uhr, bemerkte eine Streifenwagenbesatzung, dass in der Pfullinger Klosterstraße zwei Glasscheiben der Haltestelle am Freibad völlig zerstört worden waren. Wenig später meldete ein Zeuge einen ähnlichen Fall in Eningen. Auch dort hatte ein Unbekannter, offensichtlich am helllichten Tag, zwischen 12.30 Uhr und 13.30 Uhr, eine Scheibe des Wartehäuschens der Haltestelle Spitzwiesen in der Reutlinger Straße eingeschlagen. Von einer weiteren Tat in Eningen erfuhr die Polizei dann am Montagvormittag. Abermals in der Reutlinger Straße wurde die Haltestelle Friedrichstraße angegangen. Auch hier zerstörte der Täter eine Scheibe. In jedem Fall dürfte sich der Sachschaden auf mehrere tausend Euro belaufen. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07121/9918-0 um Zeugenhinweise. (mr)

Aichtal (ES): Rasenplatz erheblich beschädigt (Zeugenaufruf)

Einen größeren Sachschaden hat ein Unbekannter am Wochenende auf dem Sportgelände im Heideweg in Aich angerichtet. In der Zeit zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr, fuhr ein Autofahrer mit seinem Wagen auf den Rasenplatz und verursachte dort bei Schleuder- und Driftmanövern erhebliche Fahrspuren. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Nürtingen unter Telefon 07022/9224-0 entgegen. (mr)

Tübingen (TÜ): Brand in Tiefgarage

Nach einem Unfall ist es am Montagnachmittag zu einem Brand in einer Tiefgarage in der Zwehrenbühlstraße gekommen. Eine Autofahrerin war den derzeitigen Erkenntnissen zufolge gegen 14.15 Uhr mit ihrer Mercedes E-Klasse mit einem Garagenpfeiler zusammengestoßen und dabei leicht verletzt worden. Nachdem über Notruf die Polizei verständigt worden war, begann der Pkw zu brennen. Daraufhin rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot aus. Auch der Rettungsdienst war im Einsatz. Bereits kurze Zeit später war eine starke Rauchwolke weithin sichtbar. Unverzüglich wurde daraufhin das entsprechende Wohngebäude evakuiert. Als die ersten Löscharbeiten durch die Feuerwehr abgeschlossen waren, stellte sich heraus, dass die Flammen von der E-Klasse auf, wie bislang bekannt, sechs weitere Pkw übergegriffen hatten und auch die Tiefgarage in Mitleidenschaft gezogen worden war. Der Gesamtschaden dürfte vorläufigen Schätzungen zufolge im sechsstelligen Bereich liegen. Durch den Brand wurde niemand verletzt. (mr)

Albstadt (ZAK): In Barbershop eingebrochen

In einen Barbershop in der Unteren Vorstadt ist ein Unbekannter in der Nacht auf Montag eingebrochen. Nach derzeitigen Ermittlungen warf der Täter zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montag, neun Uhr, die Glastür des Geschäfts ein und verschaffte sich so Zutritt in die Räumlichkeiten. Der Einbrecher entwendete nachfolgend mehrere Haarschneidemaschinen und diverses Friseurequipment. Das Diebesgut beläuft sich ersten Schätzungen nach auf etwa 1.500 Euro. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (ht)

