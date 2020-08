Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Polizei Bitburg muss am vergangenen Wochenende mehrere berauschte Fahrzeugführer aus dem Verkehr ziehen

Bitburg (ots)

Am vergangenen Wochenende musste die Polizei Bitburg im Rahmen intensiver Verkehrsüberwachungsmaßnahmen mehrere berauschte Fahrzeugführer aus dem Verkehr ziehen. Hierbei wurden zwei Verkehrsteilnehmer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln - einer davon zudem ohne Fahrerlaubnis - sowie ein Fahrer unter erheblichem Alkoholeinfluss festgestellt. Die Sachverhalte in Kurzfassung:

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Ortslage Roth an der Our eine allgemeine Verkehrskontrolle durchgeführt. Hierbei konnten bei dem 27-jährigen Fahrzeugführer drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein Drogenvortest bestätigte diesen Verdacht.

Noch in derselben Nacht musste ein 56-jähriger PKW-Fahrer in Bitburg gestoppt werden. Dieser war mit einem Atemalkoholwert von deutlich über einem Promille unterwegs.

Am Sonntagabend fiel ein 26-jähriger PKW-Fahrer bei einer Verkehrskontrolle in Bollendorf auf. Er hatte keine Fahrerlaubnis und zeigte drogentypische Auffallerscheinungen. Ein Drogenvortest reagierte positiv. Des Weiteren konnten mutmaßliche Betäubungsmittel bei ihm aufgefunden werden.

In allen geschilderten Fällen wurden die Führerscheine einbehalten, Blutproben zur gerichtsverwertbaren Feststellung der Fahrtüchtigkeit entnommen und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zudem konnten im Zuge der flächendeckenden Präsenz fünf weitere Fahrten unter Alkoholeinfluss durch frühzeitiges Einschreiten der Polizei Bitburg verhindert werden. Hierbei konnte unter anderem die beabsichtigte Fahrt eines 32-jähriger Mannes mit einem Atemalkoholwert von deutlich über 2 Promille abgewendet werden.

