Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Radmuttern gelöst

Bitburg / Rittersdorf (ots)

Am vergangenen Freitag oder Samstag wurden in der Straße Damesberg in Rittersdorf sämtliche Radmuttern an einem PKW Ford Focus gelöst. Die gelösten Radmuttern fielen erst während der Fahrt durch untypische Geräusche und Vibrieren des Lenkrades auf und blieben glücklicherweise folgenlos. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sonst hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, sollte sich bei der Polizeiinspektion Bitburg unter Telefon 0651-96850 melden.

