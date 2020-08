Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht

Bitburg (ots)

Am Freitagmittag beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz des Baumarktes Riewer-Werkzeugprofi in Bitburg, vermutlich beim Ausparken, den links daneben geparkten PKW-Kombi. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Bitburg; Telefon 06561-96850.

