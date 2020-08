POL-PDWIL: PRESSEMELDUNG POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER Polizeiinspektion Daun Daun - Sonntag, 9. August 2020

Polizeidirektion Wittlich

Daun (ots)

Ereignis: Verkehrsunfallflucht

Ort: Mehren, Am Zuckerberg

Zeit: 08.08.2020, 13:20 h

Ein Zeuge beobachtete, wie ein Wohnmobil in der Straße "Am Zuckerberg" in Mehren beim Rangieren einen Blumenkübel beschädigte und anschließend weiterfuhr, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Im Zuge der sofortigen Ermittlungen konnte der Verursacher schnell ermittelt werden. Gegen den Fahrer wird ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Ereignis: Sachbeschädigung an Pkw

Ort: Üxheim, Feldweg

Zeit: 08.08.2020, 18:50 h

Beim Befahren eines Feldweges in Richtung Wasserfälle trifft der 27-jährige Fahrzeugführer auf einen dort arbeitenden Mann. Dieser trat unvermittelt auf den Pkw ein. Dadurch wurde der Außenspiegel abgerissen und es entstand eine Delle in der Fahrertüre. Ein Tatverdächtiger konnte ermittelt werden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Daun zu melden.

