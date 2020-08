Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in Kyllburg - Zeugen gesucht.

54655 Kyllburg (ots)

Am gestrigen Freitagabend, den 07.08.2020 gegen 22:30 Uhr, bemerkte ein Anwohner an der Ecke Marienstraße/ Meiselterweg in Kyllburg einen lauten Aufprall, konnte jedoch keine Ursache ausfindig machen. Am nächsten Morgen musste er feststellen, dass augenscheinlich ein Fahrzeug gegen sein Treppengeländer gefahren war und dieses dabei stark beschädigte. Der Fahrzeugführer flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalls, die Angaben zum Fahrzeug und/ oder Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich mit der

Polizeiinspektion Bitburg, Erdorfer Straße 10, 54634 Bitburg, Tel. 06561-96850

in Verbindung zu setzten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg



Telefon: 06561-96850

Ansprechpartner PK Bollig

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell