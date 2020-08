Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Wittlicher Schwimmbades

Wittlich (ots)

PRESSEDIENST ----------------------------------------------------- ------------------------------------------------ POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER ------------------------------------------------------------ ----------------------------------------- Wittlich, 09.08.2020 --- ------------------------------------------------------------------ --------------------------------

Verkehrsunfallflucht auf dem Schwimmbadparkplatz in Wittlich

Am Sonntag, dem 09.08.2020 ereignete sich in der Zeit von 14.35 Uhr bis 17.35 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz zum Schwimmbad in Wittlich. Eine Fahrzeugführerin stellte ihren grauen Toyota Yaris in der von der Einfahrt aus gesehen letzten Parkplatz der rechten Parkreihe ab. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte musste sie feststellen, dass die hintere, linke Stoßstangenkante erheblich verkratzt war. Der Verursacher entfernte sich unerkannt. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die eventuell ein Ereignis beobachtet haben, welches mit den Beschädigungen am Toyota im Zusammenhang stehen. Mitteilungen bitte an die Polizei in Wittlich Tel.: 06571/9260

------------------------------------------------------------

Schloßstraße 28 54516 Wittlich www.polizei.rlp.de

Ansprechpartner Norbert Staudt 06571 926-0

piwittlich@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 06571-926-0

piwittlich@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell