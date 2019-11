Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Zweifamilienhaus

Hamm-Westtünnen (ots)

Zu einem Einbruch in ein Zweifamilienhaus in der Verdistraße kam es am Mittwoch, den 27. November, in der Zeit von 7.30 und 18.10 Uhr. Unbekannte Täter hebelten eine Terrassentür im Erdgeschoss auf und gelangten so ins Haus. Hier drangen sie gewaltsam in eine Wohnung im ersten Obergeschoss ein, welche sie mit erbeutetem Goldschmuck wieder verließen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381-916-0 entgegen. (av)

