POL-MK: Pkw durchsucht und Geld gestohlen

Plettenberg (ots)

In der Nacht zum Sonntag, zwischen 22.30 und 0.30 Uhr, ist ein Unbekannter Auf der Lied in einen Pkw eingedrungen. Er durchsuchte den Wagen und nahm Geld an sich.

