Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Versuchter Diebstahl aus Kfz

Goch (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (3. Februar 2021) drangen unbekannte Täter ohne Aufbruchsspuren in einen grauen Peugeot 2008 ein, der auf dem Markt in Höhe einer Eisdiele abgestellt war. Beute konnten sie in dem Wagen allerdings keine machen. Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cs)

