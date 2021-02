Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht

Mauer beschädigt

Geldern-Pont (ots)

Am Dienstag (2. Februar 2021) in der Zeit zwischen 09:00 und 15:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer eine Grundstücksmauer am Ende der Sackgasse Klümpenweg. Ein Klinkerstein der Begrenzungsmauer splitterte. Bei dem Zusammenstoß verlor der Wagen des Verursachers ein Kunststoffteil. Der Fahrer entfernte sich jedoch, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cs)

