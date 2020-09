Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Ederen

Unbekannte brachen zwischen Samstag und Montag in ein Haus in der Brunnenstraße in Linnich Ederen ein. Sie entkamen unerkannt. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 19.09.2020, 08:00 Uhr und Montag, 21.09.2020, 18:00 Uhr. Die Einbrecher hebelten ein zur Straße liegendes Fenster auf, um sich Zugang zum Haus zu verschaffen. Was genau sie erbeuteten, stand zum Zeitpunkt der Tatortaufnahme durch die Polizei noch nicht fest.

Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen, denen im oben genannten Tatzeitraum etwas Ungewöhnliches im Bereich der Brunnenstraße aufgefallen ist, sich unter der 02421 949-6425 mit der Leitstelle der Polizei Düren in Verbindung zu setzen.

