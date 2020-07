Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Wespe stich Lkw-Fahrer während der Fahrt (14.07.2020)

Tuningen (ots)

Nach einem Wespenstich wurde am Dienstag gegen 18.30 Uhr in der Straße "Lochrain" einem 38-jährigen Lkw-Fahrer schwarz vor Augen, weshalb er von der Fahrbahn abkam, gegen einen Mast (Telekommast) fuhr und Sachschaden von rund 2.000 Euro verursachte. Mit dem Rettungswagen wurde der Lkw-Fahrer in ein Krankenhaus gebracht und medizinisch versorgt.

