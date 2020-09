Polizei Düren

POL-DN: Zwei Brände in Oberzier - Zeugen gesucht

Niederzier (ots)

Zwischen dem späten Freitagabend und den frühen Stunden des Montagmorgens brannte es in Oberzier zweimal. In beiden Fällen vermutet die Polizei Brandstiftung und sucht Zeugen.

Um 23:25 Uhr wurden die Beamten in der Straße "Am Weiherhof" zu einem Pkw-Brand gerufen. Eine Zeugin hatte das brennende Auto auf einem Parkplatz, nahe einer Seniorenwohnanlage, bemerkt. Sie verständigte umgehend die Polizei. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass das Feuer von der Front des Wagens bereits auf einige Büsche und Sträucher übergegriffen hatte. Fast zeitgleich traf jedoch auch die Feuerwehr am Brandort ein und brachte die Flammen schnell unter Kontrolle.

Zu einem weiteren Brand kam es in der Nacht zu Montag. Gegen 00:47 Uhr ging in der Siefstraße ein Zaunelement eines Sichtschutzzauns in Flammen auf. Auch hier konnte die Feuerwehr intervenieren und einen größeren Schaden vermeiden.

Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei in beiden Fällen von Brandstiftung aus und bittet mögliche Zeugen, sich unter der 02421 949-8126 mit dem zuständigen Sachbearbeiter in Verbindung zu setzen.

