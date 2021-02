Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Bus muss PKW ausweichen und kollidiert mit Baum

Zeugen gesucht

Kerken-Aldekerk (ots)

Am Dienstagmorgen (2. Februar 2021) gegen 10:35 Uhr war der 53-jährige Fahrer eines MAN-Kraftomnibusses auf der Issumer Straße (L362) in Richtung Alderkerk unterwegs. Seinen Angaben nach ist ihm im Bereich einer Kurve, etwa 50 Meter vor der Einmündung zum Tewesenweg, ein gelbes Auto auf seiner Fahrspur entgegengekommen. Der 53-Jährige musste daher stark abbremsen und nach rechts ausweichen. Er kam mit dem Bus von der Straße ab und prallte gegen einen Baum am Fahrbahnrand. Der Fahrer wurde leicht verletzt, an dem Bus entstand erheblicher Sachschaden, so dass er abgeschleppt werden musste. Zur Unfallzeit war der 53-Jährige im Rahmen einer "Leerfahrt" unterwegs; es befanden sich keine weiteren Personen im Bus. Der Fahrer des gelben PKW setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort in Richtung Issum-Sevelen. Er und eventuelle Zeugen des Unfalls werden nun gebeten, sich bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 zu melden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell