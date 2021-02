Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Raub auf Filiale Rossmann

Straelen (ots)

Dienstag,(02.02.2021, 19:50 Uhr) betrat ein bislang noch unbekannter männlicher Täter die Filiale Rossmann in Straelen, Nordwall 7 und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe des Bargeldes. Anschließend flüchtete er fußläufig in unbekannte Richtung. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 40 bis 50 Jahre alt, 185 cm groß - dunkle Bekleidung ( Oberteil mit Kapuze ), dunkle Mütze und Corna-Maske. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise zu verdächtigen Personen und Feststellungen an die Polizei Kleve, Telefon 02821 - 5040.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell