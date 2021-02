Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

grünes Fahrzeug gesucht

Wachtendonk (ots)

Bereits am 30.01.2021 ereignete sich entweder auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Straße "Auf dem Bock" oder auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Kempener Straße eine Verkehrsunfallflucht.

Ein 40-Jähriger Mann aus Wachtendonk hatte seinen Ford gegen 11:15 Uhr unbeschädigt auf dem Parkplatz an der Straße "Auf dem Bock" abgestellt und war circa 15 Minuten später zum Supermarkt an der Kempener Straße gefahren.

Hier stand der Ford bis circa 12:00 Uhr. Erst bei seiner Rückkehr entdeckte der 40-Jährige einen frischen Unfallschaden hinten links am Fahrzeug. Der Unfallverursacher hatte sich bereits aus dem Staub gemacht.

Nach ersten Ermittlungen war der flüchtige Fahrer mit einem grünen Fahrzeug unterwegs. Hinweise zum Unfallverursacher und seinem Fahrzeug nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell