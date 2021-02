Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer- Verkehrsunfall/ Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Kevelaer (ots)

Am Montag (01. Februar 2021) kam es auf der Klever Straße B9 in Höhe des Kreisverkehrs Wettener Straße zu einem Auffahrunfall, bei dem drei Autos aufeinander geschoben wurden. Ein 73 Jahre alter Mann aus Kevelaer fuhr mit seinem Mitsubishi Colt die Klever Straße in Richtung Weeze, als er aus bislang nicht bekannten Gründen den stockenden Verkehr vor dem Kreisverkehr zu spät wahrnahm und gegen die Mercedes A-Klasse eines 27 Jahre alten Mannes aus Kalkar fuhr. Die A-Klasse des 27-Jährigen wurde durch den Aufprall gegen die vor ihm stehende A-Klasse eines 78 Jahre alten Mannes aus Kevelaer geschoben. Diese wiederum stieß gegen den Renault Clio eines 50-jährigen Kevelaeres. Der 73-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer und die 28 Jahre alte Beifahrerin aus Kalkar in der A-Klasse des 27-Jährigen wurde leicht verletzt. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell