Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Betrug/ Vermeintliche Pelzankäufer stehlen Goldschmuck

Kleve (ots)

Zu einem Trickdiebstahl kam es am Freitag (29. Januar 2021) in der Wohnung einer 79-jährigen Kleverin. Nachdem sich die Kleverin entschlossen hat ihren Pelz zu verkaufen, rief sie die Nummer aus einer Zeitungsannonce an. Nach mehreren Telefonaten und Terminverschiebungen erschienen dann am Freitagnachmittag zwei unbekannte Männer an ihrer Wohnung. Die beiden Tatverdächtigen interessierten sich nur beiläufig an dem Pelz, vielmehr fragten sie nach Goldschmuck. An den durch die Kleverin präsentierten Goldschmuck hatten die Täter dann großes Interesse. Die 79-Jährige verkaufte den Unbekannten schließlich ein paar Schmuckstücke und erhielt die vereinbarte Summe Bargeld. Als die beiden Männer die Wohnung bereits verlassen hatten, stellte die Kleverin fest, dass eine Goldkette mit Anhänger fehlte, die sie ausdrücklich nicht verkaufen wollte. Die Männer können wie folgt beschrieben werden: Die erste Person sei circa 30 Jahre alt, etwa 1,65 m groß, habe eine korpulente Statur und kurze Haare, wobei er das Deckhaar länger trug. Die zweite Person sei zwischen 30 und 35 Jahre alt, etwa 1,70 m groß, habe eine schlanke Statur und mittelblonde Haare. Beide seien mit einem schwarzen Audi mit der Städtekennung FÜ- (Stadt Fürth) unterwegs gewesen. Der Pelz liegt übrigens immer noch bei der 79-Jährigen. Hinweise zu den beiden Männern nimmt die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegen. (as)

