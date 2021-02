Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Radfahrer gestürzt: Fahrer eines dunklen Pick-Ups gesucht

Weeze (ots)

Am Sonntag (31. Januar 2021) gegen 17 Uhr war ein 31-jähriger Radfahrer aus Goch auf dem Geh- und Radweg neben dem Marienwasserweg in Richtung Hülmer Deich unterwegs, als sich ihm von hinten auf der Straße ein Auto näherte. Nach eigenen Angaben machte der PKW kurz vor der Kreuzung zum Hülmer Deich / Alte Bahn auf Höhe des Radfahrers einen Schlenker in dessen Richtung, so dass sich der 31-Jährige erschreckte. Er verlor daraufhin die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Dabei verletzte er sich schwer am Kopf. Der Fahrer des PKW, ein dunkler Pick-Up, setzte seine Fahrt jedoch ohne anzuhalten fort. Offenbar hat der Unbekannte kurz darauf gewendet, wozu er in die Straße Alte Bahn fuhr, und ist dann in Richtung Weeze davongefahren. Der Wagen soll ein Kennzeichen mit den Fragmenten KLE-??10 gehabt haben. Hinweise zum Unfall oder zum unbekannten Fahrer nimmt die Polizei Goch unter 02823 1080 entgegen. (cs)

