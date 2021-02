Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Öffentlichkeitsfahndung nach EC-Kartendelikt

Wer kennt den abgebildeten Mann?

Emmerich/Duisburg (ots)

Am 8. Dezember 2020 kam es zu einem vollendeten Einbruchsdiebstahl in Emmerich, bei dem unter anderem eine Sparcard des Geschädigten entwendet wurde. Mit dieser Karte versuchte ein unbekannter, männlicher Tatverdächtiger noch am selben Tag, Bargeld an einer Filiale der Volksbank Rhein-Ruhr in Duisburg-Alt-Hamborn abzuheben. Dabei wurde der Mann durch die Videoüberwachung aufgezeichnet. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Identität des Unbekannten machen können. Ein Foto ist unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/emmerich-am-rhein-wohnungseinbruchdiebstahl-computerbetrug

Hinweise nimmt die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell