Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich- Unfallflucht/ Polizei sucht flüchtigen Pick-Up mit niederländischen Kennzeichen

Emmerich (ots)

Am Freitag (29. Januar 2021) gegen 13.50 Uhr kam es an der Autobahnausfahrt der A3 auf die B220 zu einer Unfallflucht. Auf dem Linksabbiegerstreifen stand ein schwarzer Pick-Up vor einer Mercedes C-Klasse an der roten Ampel. Der Fahrer des Pick-Up setzte unvermittelt zurück und stieß gegen die Front des Mercedes, anschließend scherte der Unbekannte aus und bog nach rechts auf die B 220 in Richtung Niederlande ab. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Pick-Up mit niederländischen Kennzeichen Fragment SJ- handeln. Hinweise zum Fahrer und zum Fahrzeug nimmt die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell