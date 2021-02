Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Die Polizei bittet um Ihre Unterstützung

Kreis Kleve (ots)

Auch im aktuellen Lockdown ist die Polizei NRW Kleve trotz aller Einschränkungen durch die Coronavirus-Pandemie im Einsatz und an sieben Tagen pro Woche rund um die Uhr für alle Bürgerinnen und Bürger erreichbar. Die Wahrnehmung aller Einsätze vor Ort ist gewährleistet. Die Polizeiwachen in Kleve, Goch, Emmerich und Geldern sind wie immer durchgehend besetzt, die Wache Kevelaer wie gewohnt von 06:00 Uhr - 22:00 Uhr und auch die Kriminalpolizei nimmt weiterhin ihre Aufgaben wahr.

Hier nochmal unsere Empfehlungen, wie Sie uns unterstützen können:

- Für Notrufe ist die Polizei wie gewohnt rund um die Uhr über die 110 zu erreichen, für medizinische Notfälle sollte die 112 genutzt und im Corona-Verdachtsfall der Hausarzt oder, außerhalb der Öffnungszeiten, der ärztlichen Notdienst unter 116117 kontaktiert werden.

- Die Polizei NRW Kleve bittet Bürgerinnen und Bürger, die auf der Wache eine Anzeige erstatten möchten, sich vorab telefonisch unter 02821 5040 zu melden. So können wir die Verfahrensweise für eine Anzeigenerstattung persönlich abklären.

- Sie haben außerdem die Möglichkeit, eine Anzeige schriftlich per Post oder online unter https://service.polizei.nrw.de/anzeige zu erstatten.

- Die Erreichbarkeiten Ihres Bezirksdienstbeamten finden Sie auf der Homepage der Polizei: https://kleve.polizei.nrw/bezirksdienst-0

- Bürgerinnen und Bürger, die ein anderes Anliegen haben, und die Polizeidienststelle aufgrund des Publikumsverkehrs meiden möchten, sollten nicht zögern, unser Servicecenter unter 02821 5040 zu kontaktieren.

- Schreiben an die Polizei NRW Kleve können jederzeit in einem entsprechend beschrifteten Umschlag in die Briefkästen jeder Polizeiwache geworfen werden.

- Sollten Sie dennoch einen persönlichen Kontakt auf einer Polizeiwache bevorzugen, bitten wir Sie, die Abstands- und Hygieneregeln zu beachten und beim Besuch in einer unserer Liegenschaften eine medizinische Maske zu tragen. (cp)

