Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Mehr- Einbruch in Umspannwerk/ Täter hebeln Kellerfenster auf

Rees-Mehr (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Donnerstagmorgen bis Freitagmorgen (29. Januar 2021) in ein Umspannwerk an der Bislicher Straße ein. Die Täter überstiegen den Zaun und schlugen ein Kellerfenster ein. Durch die eingeschlagene Scheibe konnten die Einbrecher das Fenster öffnen und ins Innere gelangen. Im Umspannwerk hebelten sie eine Zwischentür auf bevor sie ohne Beute in unbekannte Richtung flüchteten.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830 entgegen. (as)

