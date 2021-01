Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Einbruch in Gartenhütte

Werkzeuge entwendet

Geldern (ots)

In der Zeit von Freitag, 29.01.21, 20:15 und Samstag, 30.01.21, 08:15 Uhr, kam es auf der Winnekendonker Straße zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter beschädigten ein Vorhängeschloß an einer Gartenhütte und entwendeten nach ersten Angaben einen Makita Akkuschrauber sowie zwei Lasergeräte. Hinweise bitte an die Polizei Geldern unter der Telefonnummer: 02831/1250.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell