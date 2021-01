Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Betrugsversuch/ Drei Anrufe aber kein Erfolg

Kleve (ots)

Am Mittwoch (27. Januar 2021) erhielt eine 80-jährige Frau aus Kleve gleich drei betrügerische Anrufe. Gegen 11 Uhr meldete sich eine Frau per Telefon und verkündete ihr einen Gewinn aus einem Gewinnspiel. Die 80-Jährige, die an keinem Gewinnspiel teilgenommen hatte, legte umgehend auf. Gegen 14 Uhr klingelte das Telefon erneut und eine männliche Person forderte die alte Dame auf über 3000 Euro auf ein Konto in England zu überweisen. Die Person sei deutlich aggressiver und fordernder gewesen, als die Frau beim ersten Anruf. Auch dieses Telefonat beendete die Dame ohne auch nur einen Cent zu überweisen. Stattdessen informierte sie die Polizei und erstattete Anzeige. Von den Polizisten erhielt die Kleverin noch Verhaltensanweisungen, die sie gegen 19 Uhr direkt umsetzen konnte. Zu dieser Zeit klingelte das Telefon nämlich erneut. Die Frau erkannte aber sofort die männliche Stimme des zweiten Anrufers und legte auf. Drei Anrufe an einem Tag, aber kein Erfolg der Betrüger durch konsequentes Handeln der 80-jährigen Dame.

Befolgen auch sie den Rat der Polizei, wenn Ihnen Gewinne versprochen und sie unter Druck gesetzt werden:

- Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand telefonisch um Geld bittet. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner, oft ein angeblicher Enkel oder Verwandter, Geld von Ihnen fordert! Auch wenn man Ihnen sagt, dass sie nicht auflegen sollen! - Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist: Rufen Sie ihn zurück! - Übergeben Sie niemals Geld an Ihnen unbekannte Personen. - Wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt, informieren Sie sofort die Polizei über die Notrufnummer 110 und, wenn möglich, Verwandte. - Wenden Sie sich auf jeden Fall an die Polizei, wenn Sie Opfer eines Betruges geworden sind und erstatten Sie eine Anzeige. (as)

