Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Außenspiegel eines Mercedes abgerissen und gestohlen

Kleve (ots)

Unbekannte Täter haben am Montag (25. Januar 2021) in der Zeit zwischen 11 und 11:30 Uhr den Außenspiegel an der Beifahrertür einer weißen Mercedes B-Klasse abgerissen, die auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Albersallee abgestellt war. Den Spiegel nahmen sie dann auch noch mit. Zeugen des Diebstahls wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

